دي ليخت: أسلوب أياكس ساعدني كثيرا في يوفنتوس.. الشباب يعملون بجد لتولي المسؤولية من النجوم

يرى ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس أن أسلوب أياكس الذي نشأ عليه ساعده كثيرا بعد الانتقال إلى يوفنتوس.

وانتقل دي ليخت من أياكس إلى يوفنتوس مقابل 85.5 مليون يورو في صيف 2019.

وقال دي ليخت في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا: "الشجاعة والانضباط يميزان أسلوب أياكس، الجميع يتوقع منك أن تتعلم لعب الكرة دون خوف".

وتابع "هذه العقلية تساعدني كثيرا في يوفنتوس أيضا، لن أكون هناك إذا لم يعتقد النادي أنني جيد بما يكفي".

وشدد "اللاعبون الشباب في يوفنتوس يعملون بجد لتولي المسؤولية من النجوم الأكثر خبرة في الفريق".

وأوضح "إنهم يحضرونك إلى يوفنتوس فقط إذا كنت جيدا بما يكفي لتستحقه".

وأضاف "ننمو ونريد أن نصبح مثل زملائنا الأكثر خبرة، نريد أن نكون جورجيو كيلليني الجديد وليوناردو بونوتشي أو جيانلويجي بوفون".

وأتم تصريحاته "نحن نعمل بجد كل يوم للتحسن دائما ونحاول التعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل خارج الملعب".

وعاد دي ليخت من الإصابة التي لحقت به في الكتف، وبات المدافع الوحيد اللائق لمواجهة فيرينكفاروس في دوري أبطال أوروبا.