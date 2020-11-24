ليلة الأبطال - مؤتمر كونتي: مواجهة ريال مدريد مثل النهائي ويجب أن نفوز

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 17:52

كتب : FilGoal

كونتي

يرى أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق إنتر أن مواجهة ريال مدريد غدا الأربعاء مثل المباريات النهائية التي يجب أن تحسم بالفوز.

ويتذيل إنتر ترتيب المجموعة برصيد نقطتين فقط في ثلاث مباريات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لنا تلك المواجهة مثل النهائي، بعد الهزيمة في مدريد والتعادلين السابقين ليس لدينا الكثير من الطرق للخروج".

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وأوضح كونتي "ستكون مباراة صعبة للغاية، نحن نعرف ما هو فريق ريال مدريد، حتى التاريخ الحديث يقول ذلك، إذا أردنا فيمكننا فعل ذلك وفي المباراة الأخيرة أثبتنا هذا".

وتابع كونتي "يمكننا اللعب بشكل جيد ويجب علينا أن نفوز من أجل رفع عدد نقاط الفريق".

ويعاني ريال مدريد من غياب بعض اللاعبين الأساسيين لكن كونتي لا يرى أن ذلك سيؤثر في الفريق الإسباني.

وشدد كونتي "لا أعتقد أن ريال مدريد يمكن أن يبكي بسبب الغيابات، لا يزال لديهم فريق كامل وقوي".

وأضاف "حقيقة وجود حديث عن الغائبين تجعلني أبتسم".

وأتم كونتي تصريحاته "لا يزال لدينا ثلاث مباريات متبقية وعلينا تسجيل 7 نقاط على الأقل لضمان التأهل، إن لم يكن الفوز بها جميعا".

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