لا جازيتا ديللو سبورت: إبراهيموفيتش يغيب لـ 3 أسابيع عن ميلان.. وإصابة ساليمايكيرس

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 17:52

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

تكبد ميلان خسارة بشرية رغم فوزه على نابولي في ملعب سان باولو 3-1 في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الثنائية وهداف الدوري برصيد 10 أهداف تعرض لإصابة عضلية في الفخذ.

ووفقا لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فأن مدة غياب المهاجم البالغ 39 عاما قد تصل لـ 3 أسابيع.

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وسيغيب إبرا عن مباريات ليل الفرنسي وفيورنتينا وسيلتك الأسكتلندي وسامبدوريا وسبارتا براج التشيكي، في الدوري الإيطالي والأوروبي.

ويأمل ميلان استعادة هدافه في مباراة بارما يوم 13 ديسمبر المقبل أو قبل مواجهة جنوى بعدها بـ 3 أيام.

وفي التوقيت ذاته تعرض الجناح البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس لإصابة في الكاحل أمام نابولي أيضا قد تبعده لأسبوعين حسب شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية.

إصابات في الشق الهجومي تضاف لغياب البرتغالي رافائيل لياو الذي تعرض لإصابة مع منتخب بلاده في التوقف الدولي الأخير.

وكان ميلان قد أعلن في وقت سابق غياب البرتغالي ما يقارب الـ 10 أيام من أجل التعافي والعودة للمشاركة.

إصابات الفريق الهجومية تفتح الباب أمام مشاركة أكبر للثنائي الوافد، النرويجي ينس بيتير هاوج وبراهيم دياز إلى جوار الإسباني سامو كاستييخو والكرواتي أنتي ريبيتش، وكذلك الثنائي الشاب دانييل مالديني ولورينزو كولومبو.

ميلان يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 20 نقطة من 8 جولات، ويحتل وصافة ترتيب المجموعة في الدوري الأوروبي بفارق نقطة عن ليل الفرنسي.

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