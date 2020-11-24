الإسماعيلي يهزم طلائع الجيش وديا بمشاركة بابل لأول مرة

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 17:41

كتب : ياسر الشريف

سيراميكا كليوباترا - محمد إبراهيم - الإسماعيلي

تغلب الإسماعيلي على طلائع الجيش وديا بهدفين مقابل هدف واحد.

وسجل للدراويش كل من أحمد مصطفى وشيلونجو بينما سجل ناصر منسي هدف طلائع الجيش الوحيد.

وشهد اللقاء سيطرة من الإسماعيلي في الشوط الأول قبل أن يتقاسم الفريقان الشوط الثاني.

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ودفع الجهاز الفني للإسماعيلي بالأنجولي أري بابل لأول مرة، بينما نجح أحمد مصطفى الوافد الجديد في لفت الأنظار.

وتعتبر تلك هي المباراة الرابعة التي يخوضها الإسماعيلي خلال فترة الإعداد الحالية.

وسبق وواجه الإسماعيلي كل من أندية أبو شحاتة والسكة الحديد وسيراميكا كليوباترا.

ومن المقرر أن يلتقي الإسماعيلي بفريق البنك الأهلي يوم الأحد المقبل.

الإسماعيلي أري بابل طلائع الجيش
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