جوارديولا يلمح لمشاركة أجويرو أمام أولمبياكوس

ألمح بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي لإمكانية الدفع بمهاجمه العائد من الإصابة سيرجيو أجويرو في مباراة أولمبياكوس في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

أجويرو عاد إلى الملاعب الشهر الماضي بعد 5 أشهر من الغياب بسبب عملية جراحية في الركبة، لكنه أصيب مرة أخرى في أول مباراة يلعبها، قبل شهر من الآن.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نريد عودة أجويرو، لقد تدرب معنا اليوم مرة أخرى".

وأضاف المدرب الإسباني "نريده أن يتعافى تماما ويشعر بشفاء ركبته وهذا هو الشيء المهم".

وشدد "الأمر يسير خطوة بخطوة، لدينا العديد من المباريات هذا الموسم وسنحتاجه، نريد استعادته في أفضل حالاته".

النجم الأرجنتيني جلس على مقاعد البدلاء مباراة السبت ضد توتنام بالدوري الإنجليزي والتي خسرها فريقه بهدفين دون مقابل، لكن جوارديولا لم يدفع به كبديل.

وأوضح بيب "الكل جاهز لمباراة أولمبياكوس باستثناء ناثان آكي".

وأردف "مشاركة أي لاعب تعتمد على أدائه في أرض الملعب، وهذا ما يجعله يلعب بانتظام".

وأتم مدرب برشلونة وبايرن ميونيخ السابق "إذا لم يظهر أحد اللاعبين بشكل جيد، فهناك فرصة لاستبداله".

سيتي يحتل صدارة مجموعته برصيد 9 نقاط، يلاحقه بورتو برصيد 6 نقاط، ثم أولمبياكوس بـ3 نقاط، فيما يتواجد مارسيليا في المركز الأخير بلا نقاط.