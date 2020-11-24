بيرلو: نريد حسم بطاقة التأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال في أسرع وقت

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 15:52

كتب : FilGoal

يوفنتوس - دينامو كييف - دوري أبطال أوروبا

يسعى أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس لحسم بطاقة التأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا سريعا من أجل أكثر من هدف.

ويستضيف يوفنتوس فريق فرينكفاروزي المجري يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "علينا التعامل مع هذه المباراة بأفضل طريقة ممكنة، ليس هناك مجال لفقدان التركيز، نريد حسم بطاقة التأهل بأسرع وقت".

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وأضاف "حسم بطاقة التأهل سيكون أمرًا في غاية الأهمية، لأنه سيمنح فرصة للذين شاركوا كثيرًا منذ بداية الموسم من أجل الراحة قليلاً".

وواصل "لدينا بعض الغيابات على الصعيد الدفاعي، لكن باقي العناصر متاحة، اللاعبون الأفضل سيشاركون في المباراة".

وأوضح بطل كأس العالم 2006 "باولو ديبالا بدأ يستعيد مستواه، الأمر يحتاج بعض الوقت".

وأردف "مساء الثلاثاء سنرى إذا كنا سندفع به منذ بداية المباراة أم لا".

وأتم "نفكر في طريقة مختلفة للهجوم بحيث يتم الدفع بكل من كريستيانو رونالدو وديبالا وألفارو موراتا سويًا، ولكن الأمر يحتاج بعض الوقت".

ويحتل يوفنتوس وصافة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط مبتعدا بثلاث نقاط عن المتصدر برشلونة.

وفاز يوفنتوس على مضيفيه دينامو كييف وفرينكفاروزي بينما خسر على ملعبه أمام برشلونة.

وفي الجولة الخامسة يستضيف يوفنتوس فريق دينامو كييف قبل أن يحل ضيفا على رفاق ليونيل ميسي.

ويبحث يوفنتوس عن تتويج بدوري الأبطال غائب منذ 1996.

يوفنتوس أندريا بيرلو
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