المصري لـ في الجول: إصابة عصام ثروت ودعدور بفيروس كورونا

كشف أحمد عوض عضو مجلس إدارة المصري إصابة عصام ثروت وأحمد دعدور حارسي مرمى الفريق بفيروس كورونا.

وأوضح عوض لـFilGoal.com "غدا الأربعاء سنجري مسحة طبية للفريق بأكمله للاطمئنان على بقية اللاعبين".

ويستعد المصري لانطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز والذي يستهله بمواجهة الإسماعيلي في دربي القناة.

واحتل المصري المركز السادس في ترتيب الموسم الماضي من الدوري.

وانتقل ثروت ودعدور حديثا إلى المصري من نادي زد وبيراميدز على الترتيب.

وضم المصري أيضا أحمد شديد قناوي ومصطفى سلطان وأحمد رفعت وعلاء عطا.

ويقود المدرب علي ماهر الفريق منذ سبتمبر الماضي بعدما خلف طارق العشري.