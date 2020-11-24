كلوب: صلاح جاهز للمشاركة ضد أتالانتا.. كل فحوصات كورونا سلبية

أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول جاهزية نجمه محمد صلاح للمشاركة ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا بعد الشفاء من فيروس كورونا.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ويحل أتالانتا ضيفا على ليفربول ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال على ملعب أنفيلد.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "تدرب صلاح معنا يوم الإثنين وظهر بشكل جيد حقًا".

وأضاف "كل فحوصات صلاح الخاصة بفيروس كورونا جاءت سلبية، إنه متاح للمشاركة أمام أتالانتا".

وواصل المدرب الألماني "الآن علينا أن نرى ماذا سنفعل مع صلاح، لأنه كان في عزل صحي حتى 3 أيام مضت".

وأكمل كلوب "لا توجد أخبار جديدة بشأن إصابات لاعبي الفريق، سنرى ما يحدث في الساعات المقبلة".

وتابع "لا أريد أن أتحدث كثيرًا عن ذلك لأني لأ أعرف حالة لاعبي أتالانتا البدنية، فلماذا نعطيهم أي معلومات".

وغاب صلاح عن فوز ليفربول على ليستر سيتي 3-0 في الدوري الإنجليزي بسبب إصابته بفيروس كورونا خلال وجوده في مصر الأسبوع الماضي من أجل المشاركة في مباراتي توجو بتصفيات أمم إفريقيا المقبلة.

صلاح سجل 8 أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالإضافة إلى هدفين في دوري أبطال أوروبا.

وتحدث كلوب عن أزمته الدفاعية في ظل غياب فيرجيل فان دايك وجو جوميز بقوله "ليس هناك وقت لنقوم بعمل إضافي. العمل يحدث في غرفة الاجتماعات أكثر من الملعب".

أتم "ألعب في بعض الأحيان بتشكيلات دفاعية مختلفة، أو بثنائي مختلف في قلب الدفاع، في معظم الوقت أجد أن الجميع يظهر بشكل رائع".

ليفربول يمكنه حسم التأهل لدور الـ16 بدوري الأبطال بالفوز على أتالانتا في أنفيلد، فالفريق يملك 9 نقاط في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

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