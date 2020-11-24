التتويج الأخير - عبد المنعم لـ في الجول: فرحة ما بعدها فرحة.. ومواجهة الأهلي 50:50

"كانت فرحة ما بعدها فرحة، بطولة هامة جدا، وموسم طويل، الوصول للنهائي ثم التتويج لم يكن سهلا". هكذا تحدث حسام عبد المنعم لاعب الزمالك السابق وبطل دوري أبطال إفريقيا 2002، اللقب الأخير للفارس الأبيض منذ ذلك الحين.

FilGoal.com يتحدث مع أبطال التتويج الأخير للأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا، والبداية من نجم وسط الزمالك السابق.

ذكريات اللقب الأخير والنهائي

"المباراة كانت ذهابا وعودة، لعبنا بشكل معين هناك، لأن الأجواء كانت صعبة جدا وكنا في فصل الشتاء، كابرال فضل تواجد حازم على مقاعد البدلاء، وأشركني في وسط الملعب".

"أغلقنا كل المساحات أنا وتامر عبد الحميد في الخلف، حينما لم تكن أرض الملعب جيدة كنا نحاول البحث عن بديل، الكرات العرضية والعالية، توقع كابرال أحداث اللقاء".

"اجتمع معي قبل المباراة بيوم وقال لي سنغلق المساحات في الخلف، وأنه سيجعل حازم على مقاعد البدلاء".

"كرمنا الله بتعادل سلبي، وهذا ما كان يريده كابرال، عقد معي جلسة أخرى قبل الإياب وقال لي ستجلس احتياطيا وسأشرك حازم".

"وبالفعل لعب حازم في الشوط الأول وحينما سجلنا خرج حازم في الشوط الثاني وشاركت لكي ندافع وانتهى اللقاء بالفوز".

"كانت فرحة ما بعدها فرحة، بطولة هامة جدا، وموسم طويل، الوصول للنهائي ثم التتويج لم يكن سهلا، كما كرمنا اللهب بلقب الدوري العام وبطولات كأس أخرى، حققنا أكثر من بطولة في ذلك الموسم".

نهائي دوري الأبطال ضد الأهلي

"نواجه فريقا كبيرا ولديه هدف مثلك، طموحنا عال جدا، لدينا رئيس نادي يدعم الفريق، أعتقد أن ذلك أمر للتاريخ سيحسب للاعبين، لابد من التركيز لأنه هام جدا، منذ أول ثانية وحتى آخر لحظة".

"نحن أعلى من الأهلي فنيا في الجانب الهجومي، ولنا فترة نلعب بشكل دفاعي جيد، الأهلي ليس لديه استقرار بسبب الغيابات ويرجح ذلك كفة خط الهجوم".

"لدينا استقرار فني دفاعيا، بجانب ثنائي الوسط أمام خط الدفاع، المباراة 50:50 للفريقين، نحن جيدين وهم كذلك، إن كنا بكامل تركيزنا سنحسم بخطنا الأمامي".

الورقة الرابحة

"فرجاني ساسي في وسط الملعب وأشرف بنشرقي ومصطفى محمد في خط الهجوم، سيشكلون جبهة جيدة وعمل من العمق مع زيزو أيضا، أعتقد لدينا أكثر من لاعب يمكنهم أن يقوموا بعمل جيد في الأمام".

ماذا لو كنت المدرب؟

"سأعمل على الخط الأمامي مع التحفظ الدفاعي، لأن هجمات الأهلي سريعة، سنحاول أن نضغط في أول ربع ساعة قدر الإمكان وأن نسجل هدفا ثم هدفا آخر".