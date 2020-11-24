استعدادا للموسم الجديد.. بيراميدز يواجه البنك الأهلي وسموحة وديا

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 13:52

كتب : عاطف شادي

بيراميدز - الكونفدرالية الإفريقية

يخوض نادي بيراميدز مباراتين وديتين ضد البنك الأهلي وسموحة استعدادا لإنطلاق الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز 2020-2021.

وكشف هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز أن الفريق اتفق على خوض الوديتين خلال معسكره المقام حاليا بالقاهرة استعدادا للموسم الجديد.

وأوضح المدير الرياضي أن بيراميدز سيواجه البنك الأهلي –الصاعد حديثا للدوري الممتاز- يوم الخميس المقبل على ملعب الدفاع الجوي "30 يونيو" في تمام الخامسة مساءً.

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بينما يخوض ودية سموحة يوم 29 نوفمبر الجاري على نفس الملعب في تمام الرابعة عصرا.

ويستعد بيراميدز بقيادة مديره الفني رودولفو أروابارينا للموسم الجديد، حيث يبدأ الفريق مشواره في الدوري الممتاز بمواجهة نادي الاتحاد السكندري يوم 11 ديسمبر المقبل على ملعب الدفاع الجوي "30 يونيو".

وأبرم بيراميدز حتى الآن 5 صفقات استعدادا للموسم الجديد، بضم كل من: شريف إكرامي وأحمد فتحي في صفقات انتقال حر بعد نهاية تعاقدهما مع الأهلي، ورمضان صبحي من هدرسفيلد تاون ومحمود وادي من المصري وأحمد سامي من مصر للمقاصة.

واحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري في الموسم الماضي.

بيراميدز في الدوري
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