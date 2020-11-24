استبعاد مهاجم بروج عن مواجهة دورتموند بسبب "مقعد في حافلة الفريق"

استبعد فيليب كليمنيت مدرب فريق كلوب بروج البلجيكي، إيمانويل دينيس مهاجم الفريق من مواجهة بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا بسبب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية في حافلة الفريق.

كليمنيت كان قد صرح بإن دينيس تم استبعاده لأسباب تأديبية بالإضافة لتوقيع غرامه عليه دون الكشف عن الأسباب.

لكن صحيفة "Het Laatste Nieuws" الهولندية كشفت عن أن سبب الاستبعاد جاء لرغبة دينيس في الجلوس بمقعد غير مسموح للجلوس به في حافلة الفريق.

وغادر المهاجم النيجيري حافلة الفريق غاضبا بعدما لم يُسمح له بالجلوس في المقعد الذي كان يريده.

ويلتزم فريق كلوب بروج بالإجراءات الاحترازية ولا يُسمح للاعبين بالجلوس بالقرب من بعضهم البعض خلال ركوب الحافلة.

ويواجه كلوب بروج نظيره بروسيا دورتموند على ملعب الأخير في الجولة الرابعة لمباريات المجموعة السادسة.

ويحتل كلوب بروج المركز الثالث في المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق نقطتين عن الفريق الألماني صاحب صدارة المجموعة.

وشارك دينيس في 10 مباريات مع كلوب بروج في كل البطولات هذا الموسم وسجل هدفا واحد وصنع هدفين.