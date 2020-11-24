سولشاير يوضح موقف هندرسون من الاستمرار مع مانشستر يونايتد

الثلاثاء، 24 نوفمبر 2020 - 10:30

كتب : محرر في الجول

دين هندرسون

أكد أولى جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد أن دين هندرسون حارس مرمى الفريق لا يرغب في الرحيل عن صفوف الشياطين الحُمر.

ولم يشارك هندرسون إلا في 3 مباريات منذ عودته إلى صفوف الفريق بعد نهاية إعارته لشيفيلد يونايتد، حيث يجلس بديلا لدافيد دي خيا.

وفي هذا الصدد قال سولشاير: "دين يرغب في البقاء واللعب مع مانشستر يونايتد".

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أحد الصحفيين في المؤتمر الصحفي سأل سولشاير عن أن عدم مشاركته ضد باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا تُعني إنه سيشارك مجددا في مباراة واحدة فقط قبل نهاية العام الحالي وستكون ضد إيفرتون في الكأس، ورد المدرب النرويجي كان قاطعا.

فقال: "لا أرى أي منطق في احتمالية مشاركته في مباراة واحدة فقط قبل فترة أعياد الميلاد"

وأضاف "هل تعلم عدد المباريات المتبقية؟ لا اتفق تماما بأن مباراة الثلاثاء ستكون نقطة فاصلة بالنسبة له".

وتابع مشيدا بقدرات هندرسون "لقد عاد لنا وتدرب معنا وعلامات النضج تبدو واضحة عليه".

وأكمل "بالنسبة لي هو واحد من أفضل الحراس في العالم، ولديه الإمكانيات ليكون واحدا من أفضل حراس المرمى في العالم".

وأتم "إنها منافسة عظيمة بينهما (يقصد هندرسون ودي خيا) لذلك لا أعتقد أن المباراة ستكون شيئا فاصلا".

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره باشاك شهير في الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء على ملعب أولد ترافورد، ضمن مباريات المجموعة الثامنة التي يحتلها برصيد 6 نقاط.

وسيلعب مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في ربع نهائي كأس الاتحاد يوم 23 ديسمبر المقبل.

ورغم قلة مشاركات هندرسون مع مانشستر يونايتد إلا أنه شارك مع منتخب إنجلترا ضد منتخب إيرلندا مطلع الشهر الحالي ليخوض مباراته الدولية الأولى.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت لرغبة هندرسون في الخروج مجددا للإعارة للحصول على فرصة للعب لضمان المشاركة مع منتخب إنجلترا في بطولة أوروبا التي ستُقام الصيف المقبل.

وقضى هندرسون الموسمين الماضيين معارا لشيفيلد يونايتد حيث خاض معهم 86 مباراة في كل المسابقات.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة من 8 مباريات.

الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر يونايتد
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