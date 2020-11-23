رئيس لجنة المسابقات: الدوري سيكون صعبا لأنه يبدأ 11 ديسمبر.. ضغط المباريات في كل العالم

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 23:39

كتب : FilGoal

الدوري المصري

يرى مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات أن دوري هذا الموسم سيكون صعبا بسبب بدايته المتأخرة في 11 ديسمبر.

واقيمت قرعة انطلاق الدوري هذا الموسم اليوم الإثنين لكن دون الإعلان عن مواعيد المباريات.

وقال مرزوق عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "بالطبع دوري هذا الموسم سيكون صعبا فنحن سنبدأ في 11 ديسمبر".

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وتابع "لكن سيتم وضع جدول ولا تأجيلات إلا للظروف القهرية".

وعن ضغط المباريات والإجهاد أوضح "هذا يحدث في أوروبا أيضا ونرى شكوى من المدربين في الخارج".

وأتم تصريحاته "هناك نظام يجب السير عليه لإنهاء ذلك الموسم الصعب بسبب الظروف المحيطة مع مراعاة الأندية بالتأكيد".

الدوري المصري 11 ديسمبر موعد انطلاق الدوري المصري
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