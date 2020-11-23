خبر في الجول – تعثر انتقال ميسي من المصري إلى إنبي

تعثر انتقال أحمد عادل "ميسي" لاعب المصري إلى صفوف إنبي خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد الاختلاف بين الناديين على بنود الصفقة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إنبي عرض مليوني جنيه لضم ميسي لكن علي ماهر المدير الفني للمصري طلب في المقابل ضم هشام عادل من الفريق البترولي.

ووافق حلمي طولان المدير الفني لإنبي على انتقال هشام عادل لكن إدارة النادي البترولي رفضت الأمر وأكدت أن الصفقة ستكون مقابل مادي فقط.

وعلم FilGoal.com في الوقت ذاته فإن ميسي يدرس فسخ تعاقده مع المصري بعدما لم يحصل على تعاقده في شهر أغسطس إلى جانب عدم استدعائه لأي مران للفريق منذ انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وانضم ميسي إلى المصري قادما من الزمالك العام الماضي.