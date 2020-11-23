سقوط تاريخي لـ وردة في الدوري اليوناني

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 22:05

كتب : FilGoal

عمرو وردة - فولوس - لاريسا

خسر فريق فولوس اليوناني الذي يضم بين صفوفه عمرو وردة أمام أوفي كريت في الدوري اليوناني لأول مرة في تاريخه.

أوفي كريت انتصر على فولوس برباعية مقابل هدف في الجولة التاسعة من الدوري اليوناني.

عمرو وردة شارك في المباراة منذ البداية وأكملها حتى نهايتها، وحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 86.

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نادي فولوس الذي تأسس عام 2017 لم يسبق له تلقي أي خسارة أمام أوفي كريت، ونجح في الانتصار عليه مرتين، ولكن في الجولة التاسعة من الموسم الحالي تلقى الهزيمة الأول في تاريخه.

زملاء عمرو وردة لعبوا بـ 10 لاعبين منذ الدقيقة 30 بعدما خرج المدافع سلفادور سانشيز بالبطاقة الحمراء بعد عرقلة مهاجم أوفي كريت المنفرد تماما بالمرمى.

الدقيقة 40 شهدت الهدف الأول للضيوف عن طريق جوناثان دي جوزمان بعد عرضية حولها بقدمه من داخل منطقة الجزاء، ليعلن تقدم أوفي كريت في النتيجة.

وعزز أدريان ساردنيرو النتيجة لفريقه في الدقيقة 78 من انفراد ولمسة متقنة في الشباك.

هدف فولوس الوحيد جاء من ضربة رأس عن طريق ديموبولوس في الدقيقة 83، قبل أن يرد أوفي كريت بالهدف الثالث مباشرة من علامة الجزاء عن طريق خوان آنخيل.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة سجل فابيو ستورجيون الهدف الرابع لفريقه.

وتجمد رصيد فولوس عند النقطة الـ 12 في المركز الخامس، بينما وصل أوفي كريت للنقطة التاسعة في المركز التاسع.

في المحترفين في اليونان عمرو وردة
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