بيرنلي يحقق انتصاره الأول في إنجلترا بإسقاط بالاس

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 21:36

كتب : FilGoal

بيرنلي - كريستال بالاس

حقق فريق بيرنلي انتصاره الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما نجح في الفوز على كريستال بالاس.

بيرنلي فاز على بالاس بهدف مقابل لا شيء في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

هدف فوز بيرنلي جاء عن طريق كريس وود في الدقيقة السابعة من عمر المباراة مستغلا خطأ من دفاع كريستال بالاس.

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وفشلت كل محاولات كريستال بالاس في تعديل النتيجة بفضل تألق نيك بوب حارس بيرنلي.

وشهدت المباراة غياب ويلفريد زاها بسبب تواجده في عزل صحي.

انتصار بيرنلي يأتي بعد 5 هزائم وتعادلين ليصل للنقطة الخامسة في المركز الـ 17.

بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند النقطة 13 في المركز العاشر.

في إنجلترا بيرنلي
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