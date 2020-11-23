أمير توفيق يكشف لـ في الجول أسباب ضم بيكهام.. وهل أهدر الأهلي أمواله في الصفقة

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 21:25

كتب : أحمد الخولي

أحمد رمضان بيكام - أمير توفيق - الأهلي

كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي عن أسباب ضم أحمد رمضان بيكهام للفريق تعود لعدة أسباب وفقا لقواعد التعاقدات في النادي.

وأعلن الأهلي ضم بيكهام من وادي دجلة لمدة خمس سنوات مقابل 12.5 مليون جنيه.

وقال أمير توفيق لـ FilGoal.com: "تم اتباع قواعد التعاقدات التي أصبحت موجودة داخل النادي الأهلي".

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وأوضح "خضع اللاعب لمتابعة تفصيلية في كل الأمور الفنية والبدنية على فترة طويلة، وكان هناك رؤية أنه يستطيع تقديم أكثر من حل في أكثر من مركز".

وتابع توفيق "بعد ثبات الأرقام والأداء، تم عرض اللاعب على بيتسو موسيماني الذي شاهده وأبدى إعجابه بقدراته ورأى فيه أنه يمكنه خدمة خططه للفريق".

وأضاف "كما رأى تميزه في إجادة اللعب في مركز الظهير الأيمن وقلب الدفاع ووسط الملعب الدفاعي مما يسمح باستخدامه في أكثر من مركز وتغيير الوضعيات الفنية داخل الملعب".

وشدد توفيق "ننتظر من اللاعب تقديم ما يجب عليه تقديمه ونحن واثقين فيه ونتمنى له النجاح والتوفيق وأن يكون على مستوى طموحات النادي وجماهيره".

وبالحديث عن إهدار الأهلي أمواله في الصفقة رد أمير توفيق "هناك شائعات روجها البعض عن أنه تم بيع بيكهام إلى وادي دجلة مقابل 400 ألف جنيه فقط وهذا غير صحيح".

وشدد "دجلة اشتراه مقابل 5 ملايين بينما استرده الأهلي مقابل 12.5 مليون جنيه".

وأوضح أمير توفيق "الأهلي اشتراه على ثلاثة أقساط الأول تم سداده والثاني في فبراير والأخير في يونيو 2021".

وأتم تصريحاته "الفارق المادي زهيد مقابل لاعب دولي متألق مع المنتخب الأولمبي، وحصل معه على بطولة كما أنه تطور مستواه بشكل كبير، والاتفاق من البداية مع دجلة بأحقية الأهلي بشرائه مقابل زيادة مالية سنوية وهو ما حدث".

الأهلي بيكام أمير توفيق
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