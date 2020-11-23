عملا بمبدأ تكافؤ الفرص.. إنبي يطالب اتحاد الكرة بعدم إقامة مباريات بدون اللاعبين الدوليين

طالب إنبي، الاتحاد المصري لكرة القدم في خطاب رسمي مراعاة عدم إقامة أي مباريات دون مشاركة اللاعبين الدوليين عملا بمبدأ تكافؤ الفرص.

وكان الاتحاد المصري قد كشف عن خوض مباريات الدوري دون لاعبي المنتخب الأولمبي عند تجمعهم استعدادا لأولمبياد طوكيو.

وجاء بيان إنبي كالآتي:

"توجهنا بخطاب رسمي إلى اتحاد الكرة نلتمس فيه التأكيد على مراعاة عدم إقامة مباريات الفريق الأول بدون مشاركة اللاعبين الدوليين عملا على تكافؤ الفرص بين فرق المسابقة وعدم فرض الأمر الواقع".

وتابع "يشارك 4 لاعبين من فريق إنبي مع المنتخب الأولمبي وهم أحمد يوسف وكريم فؤاد وأسامة جلال ومحمود جاد وجميعهم أساسيون مع الفريق الأول".

وأضاف البيان "ليس من العدل مشاركة الفريق بدونهم، إذ يتضرر إنبي جدا من غيابهم في ظل مسابقة من المنتظر أن تكون الأقوى خلال 10 سنوات".

وشدد "نحن الفريق الأكثر اختيارا لعناصر المنتخب الأولمبي ونتشرف بهذا إلا أنه لن يتضرر أي نادي أخر سوانا".

وأتم "لابد من النظر بعين الاعتبار لهذا الأمر أسوة بالأندية الأخرى في المواسم السابقة، وحتى لا يصارع الفريق على الهبوط مبكرا".