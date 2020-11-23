وكيل الشناوي ينفي لـ في الجول إصابة اللاعب بفيروس كورونا

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 20:04

كتب : بسام أبو بكر

محمد الشناوي - الأهلي - المقاصة

نفى حازم الحديدي وكيل أعمال محمد الشناوي إصابة حارس مرمى الأهلي بفيروس كورونا.

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

الأهلي

وكانت انتشرت تقارير عن إصابة الشناوي بفيروس كورونا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الحديدي في تصريحات لـ FilGoal.com: "الشناوي سليم ولم يصاب بفيروس كورونا كما يردد البعض".

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وتابع "اللاعب يشارك في مران الأهلي حاليا بشكل طبيعي، وأطمئن جماهير الأهلي أنه جاهز لنهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأتم تصريحاته "الشناوي يتخذ الإجراءات الاحترازية ويركز في تدريبات فريقه بشكل كبير للاستعداد للمباراة المرتقبة".

ويستعد الأهلي لملاقاة الزمالك مساء الجمعة على استاد القاهرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان مصدر بالأهلي قد كشف لـ FilGoal.com أنه تم إجراء مسحة لكافة اللاعبين منذ ساعة واحدة فقط والنتائج تحتاج لوقت قبل ظهورها.

الأهلي محمد الشناوي فيروس كورونا
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