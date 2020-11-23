الزمالك يعلن إصابة الونش بفيروس كورونا

أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك إصابة محمود حمدي "الونش" مدافع الفارس الأبيض بفيروس كورونا.

وقال أحمد مرتضى: "تأكدنا من إصابة الونش بفيروس كورونا".

وأضاف في تصريحاته عبر إذاعة أون سبورت "مسحة الونش جاءت إيجابية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعب".

مدافع الزمالك قاد منتخب مصر للانتصار على توجو في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا، قبل أن يشارك في لقاء العودة.

وغاب الونش عن لقاء الزمالك الأخير في كأس مصر أمام نادي مصر، في لقاء انتهى بفوز الفارس الأبيض ووصوله لنصف نهائي البطولة.

ويستعد الزمالك للمواجهة المرتقبة والمنتظرة أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.