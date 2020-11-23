إعارة محمد عبد المنعم من الأهلي إلى سموحة لمدة موسم

انتقل محمد عبد المنعم مدافع الأهلي إلى سموحة لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وكان عبد المنعم قد انتقل إلى سموحة على سبيل الإعارة في يناير الماضي لمدة موسم ونصف الموسم مع أحقية الأهلي في قطع الإعارة بنهاية موسم 2019 - 2020.

وكشف اللاعب سابقا عن نية الأهلي لعودته مجددا إلى الفريق بناء على رغبة الجهاز الفني.

لكن أتم اللاعب اتفاقه في النهاية بالاستمرار مع سموحة لمدة موسم قادم على سبيل الإعارة.

وأتم الأهلي اتفاقه في التوقيت نفسه مع أحمد رمضان بيكام قادما من وادي دجلة لمدة خمس سنوات.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء الجمعة على استاد القاهرة.