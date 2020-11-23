سحر عبد الحق: تم حذف بيان كهربا وفضل احتراما للخطيب

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 17:51

كتب : FilGoal

لقطة المشادة بين كهربا ومحمد فضل في حفل تتويج الأهلي بالدوري

كشفت سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أنه بالفعل كان هناك خطأ بحذف بيان انتهاء أزمة محمد فضل ومحمود كهربا.

محمود كهربا

النادي : الأهلي

الأهلي

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد نشر بيانا يفيد بانتهاء الأزمة بين الطرفين بعد اعتذار كهربا ثم تم حذف البيان ولم ينشر بديلا له حتى الآن.

وقالت سحر عبد الحق لقناة صدى البلد: "بالنسبة لقصة كهربا ومحمد فضل، المركز الإعلامي حصل على موافقتنا لنزول البيان لكن وقتها لم تؤخذ موافقة الأهلي على إصداره بهذا الشكل".

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وكشفت "احتراما لمحمود الخطيب تم حذف البيان بعد نزوله".

وأوضحت "الأمر بات معروفا للجميع أنه حدث تراضي بين الطرفين فلم يكن هناك داع لبيان جديد".

وأتمت تصريحاتها "أرى أنه طالما اعتذر الطرفين لبعضهما البعض وتم الترضية بينهما فلا داعي للجوء إلى لجنة الانضباط".

اللجنة الخماسية اتحاد الكرة محمد فضل محمود كهربا
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