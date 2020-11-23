الترسانة يضم حسام باولو

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 16:39

كتب : رضا السنباطي

حسام باولو

كشف طارق سعيد رئيس الترسانة تعاقد ناديه مع حسام باولو اللاعب الأسبق للداخلية وسموحة في صفقة انتقال حر.

حسام باولو

النادي : طلائع الجيش

الترسانة

وأوضح سعيد لـFilGoal.com أن فريق الشواكيش تعاقد مع المهاجم باولو (37 عاما) لمدة موسمين.

وشارك باولو في مران الترسانة اليوم الإثنين ويستعد الفريق لمواجهة النجوم يوم الأربعاء في الجولة الأولى من دوري الدرجة الثانية.

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والترسانة هو المحطة الثامنة في مشوار باولو هداف الدوري المصري الممتاز في موسم 2014-2015 وموسم 2015-2016.

وسجل باولو 62 هدفا في 171 مباراة شارك بها في الدوري الممتاز.

وبدأ حسام سلامة الشهير بـ"باولو" مشواره مع الشمس قبل أن ينتقل للداخلية في 2013 وبعد موسمين رحل إلى سموحة.

وضم الزمالك اللاعب في يناير 2017 قبل أن يعيره للاتحاد ثم المقاولون العرب ثم الداخلية.

وفي 2019 رحل باولو عن الزمالك لينضم إلى طلائع الجيش.

حسام باولو
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