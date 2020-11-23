كومان يوضح سبب استبعاد ميسي من قائمة برشلونة للقاء دينامو كييف

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 14:20

كتب : FilGoal

رونالد كومان - برشلونة

أوضح رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة أسباب استبعاد النجم ليونيل ميسي من قائمة الفريق التي تسافر إلى أوكرانيا لملاقاة دينامو كييف يوم الثلاثاء.

ويحل برشلونة ضيفا على دينامو ضمن الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال كومان في مؤتمر صحفي: "قررنا عدم سفر ميسي وفرانكي دي يونج معنا إلى كييف لأن الوضع في دوري الأبطال مريح للغاية".

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يحتل برشلونة صدارة مجموعته برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، يليه يوفنتوس بست نقاط، ثم دينامو كييف وفيرينكفاروسي بنقطة لكل منهما.

وأضاف المدرب الهولندي "كلاهما بحاجة إلى الراحة، فهما يلعبان الكثير من المباريات".

وتابع "صامويل أومتيتي يتدرب جيدا حاليا بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الإصابة ونعتزم أن يستعد للعب ويكون قادرًا على القيام بذلك في غضون أسبوعين".

وأتم "غياب جيرارد بيكيه بسبب الإصابة سيكون خسارة كبيرة بالنسبة لنا".

أعلن برشلونة عن تفاصيل إصابة بيكيه التي تعرض لها في مباراة أتليتكو مدريد مساء السبت.

وذكر برشلونة أن بيكيه أصيب بـ التواء من الدرجة الثالثة في الرباط الداخلي للركبة، بالإضافة إلى قطع جزئي في الرباط الصليبي.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن هذا التشخيص يفتح الباب أمام غياب بيكيه لعدة أشهر.

ليونيل ميسي برشلونة دينامو كييف رونالد كومان
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