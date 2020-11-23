خبر في الجول – بيكهام في الأهلي لإتمام انتقاله

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 13:54

كتب : أحمد الخولي

أحمد رمضان بيكام - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

يقترب الأهلي من حسم صفقة أحمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجلة بعد الاتفاق مع ناديه.

وعلم FilGoal.com أن بيكهام في الطريق بصحبة وكيله أحمد يحيى إلى الأهلي من أجل توقيع عقود انتقاله للقلعة الحمراء.

وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق الأهلي مع دجلة على إتمام انتقال اللاعب.

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ليصبح بيكهام ثالث صفقات الأهلي بعد طاهر محمد طاهر من المقاولون وبدر بانون من الرجاء المغربي.

وشارك أحمد رمضان بيكهام هذا الموسم في 32 مباراة بين الدوري وكأس مصر، حيث يجيد اللعب في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيمن وسجل هدفين.

كما كان صاحب الـ23 عاما أحد أعضاء منتخب مصر الأولمبي الحاصلين على كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة خلال العام الماضي.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن أن الأهلي ودجلة اتفقا على انتقال بيكهام إلى الأحمر مقابل 12.5 مليون جنيه، دون أي صفقات تبادلية، حيث رفض الأهلي طلب دجلة إعارة أو بيع أحد الثلاثي محمد شريف أو ناصر ماهر أو صلاح محسن، المنتظر عودته للفريق.

الأهلي بيكام دجلة في الدوري
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