سواريز يعترف بالاستهتار في التعامل مع فيروس كورونا

اعترف لويس سواريز مهاجم أتليتكو مدريد ومنتخب أوروجواي بتعامله باستهتار مع تعليمات الحذر من فيروس كورونا، وقدم اعتذاره.

وأصيب سواريز ضمن 16 شخصا بين لاعبي وأعضاء الجهاز التدريبي لمنتخب أوروجواي بفيروس كورونا خلال التوقف الدولي.

وقال سواريز في تصريحات لأحد البرامج الرياضية بتلفزيون أوروجواي: "لقد ارتكبنا خطأ ونتقدم بالاعتذار عنه".

وأضاف "بكل تأكيد العدوى لم تحدث بسبب حفل الشواء، كان من سوء حظنا تعرض أحد أفراد البعثة للإصابة بفيروس كورونا في كولومبيا".

وأوضح سواريز "لا أعاني من أي أعراض لفيروس كورونا، لكني عزلت نفسي في مقر سكني بمدريد".

وتابع "كنا مع ماتياس فينا الذي أصيب بفيروس كورونا في غرفة اللاعبين، بعد ذلك اعتقدنا أننا في أمان حين جاءت النتيجة سلبية ولكن لسوء الحظ ظهرت المزيد من حالات الإصابة".

وغاب سواريز عن خسارة منتخب بلاده من البرازيل في تصفيات كأس العالم 2020 بقارة أمريكا الجنوبية.

كما غاب عن فوز أتليتكو مدريد على برشلونة في الدوري الإسباني.