4 مواد تهمك من لائحة اتحاد الكرة الجديدة

يستفتي أعضاء الجمعية العمومية الـ 96 لاتحاد الكرة على لائحته الجديدة يوم الأحد المقبل، ويقدم لكم FilGoal.com 4 مواد تهم القارئ منها.

وحصل FilGoal.com على نص اللائحة الخاصة بكيفية إدارة الجهة الحاكمة للكرة المصرية، ومن ضمن أهم موادها:

المادة 37: تشكيل مجلس الإدارة

بحسب اللائحة الجديدة، يتكون المجلس من 9 أعضاء، بينهم رئيس ونائب رئيس و7 أعضاء يكون من بينهم امرأة.

ومن ضمن المواد المستحدثة، أن المواطن المصري العضو باللجنة التنفيذية لـ فيفا أو كاف أو كليهما، عضوا فخريا للمجلس، يمكن دعوته للاجتماعات لكن ليس له حق التصويت.

هذا يعني أن في حال نجاح هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد السابق في الحفاظ على مقعده في مجلس فيفا، سيكون عضوا فخريا لمجلس الإدارة المقبل للاتحاد.

اللائحة الجديدة تحافظ على بند الـ 8 سنوات، حيث لا يمكن لأي عضو بما فيهم الرئيس ونائبه البقاء في المجلس لأكثر من دورتين متصلتين أو منفصلتين، وتحتسب أي مدة جزئية غير مكتملة كمدة كاملة مهما كان سبب عدم اكتمالها.

ولكن، لا تحتسب المدد السابقة التي قضاها الشخص كعضو مجلس إدارة أو كنائب رئيس، عند احتساب مدته كرئيس للاتحاد. وكذلك لا يتم احتساب مدد العضو عند ترشحه لمنصب نائب الرئيس.

بمعنى: بقاء الشخص X في منصبه كعضو مجلس إدارة لمدة 8 سنوات، لا يمنعه من الترشح على منصب نائب الرئيس، أو الرئيس في الدورة التالية لنهاية الـ 8 سنوات.

ولإحكام تلك النقطة، تشدد اللائحة أنه لا يمكن للرئيس السابق الترشح على منصب العضوية لاحقا، نفس الأمر بالنسبة لنائب الرئيس. بمعنى أنه يتسنى للمرشحين فقط الترشح على المناصب الأعلى بعد انقضاء الـ 8 سنوات، أو نفس المنصب إذا لم يقض سوى فترة واحدة فيه.

المادة 47: اللجان الدائمة لاتحاد الكرة

لاتحاد الكرة 9 لجان دائمة، هم لجنة المسابقات، واللجنة الطبية، ولجنة الحكام، ولجنة الكرة النسائية، ولجنة شؤون اللاعبين، ولجنة كرة القدم للشباب، ولجنة كرة القدم الخماسية وكرة القدم الشاطئية، ولجنة الجهات المعنية، والغرفة الوطنية لتسوية المنازعات.

ويجوز لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد تقلد عضوية أي من تلك اللجان عدا لجنة الحكام.

وبالنسبة للجان غير الواضحة مهامها، فـ لجنة الجهات المعنية هي المختصة بالهيكل التنظيمي للاتحاد والعلاقات بيــن الاتحاد وأعضائه، ويرأسها نائب رئيس الاتحاد بعضوية حكمين، ومدربين، ولاعبين، و4 أعضاء من الاتحاد.

أما الغرفة الوطنية لتسوية المنازعات، فهي المختصة بتسوية النزاعات بين الاتحاد وأعضائه، وبين اللاعبين والمدربيــن والوســطاء ووكلاء المباريــات

بشـأن التزاماتهـم التعاقديـة.

ويمكن للاتحاد تكوين لجان مؤقتة إذا اقتضت الحاجة في أي وقت.

هنا يبرز السؤال، أين لجنة الانضباط؟

المادة 66: اللجان القضائية

لجنتا الانضباط والاستئناف مستمرتان بنفس قواعدهما في اللائحة الجديدة، إلا أنهما لجنتين قضائيتين مستقلتين عن اتحاد الكرة مثلما هو الحال في الوقت الراهن.

المادة 60: روابط الأندية

تكفل لائحة الاتحاد الجديدة تكوين روابط للأندية، في القسم الأول والثاني والثالث، كل على حدة.

بالنسبة للقسم الأول، يتم تشكيل الرابطة بانتخاب 5 أعضاء من بين المرشحين الذين تدفع بهم أندية الدوري، من غير أعضاء مجالس إدارات الأندية أو موظفيه.

اتحاد الكرة سيكون اللجنة الانتخابية ويضيف عضوين للرابطة من موظفيه أو أعضاء مجلس إدارته.

وتختار الرابطة من بينها رئيسا ونائب رئيس لمجلس إدارتها، ويعين مدير مالي ومقرر له.

ويجوز للرابطة تشكيل لجنة لإدارة بطولة القسم الأول، وتسويقها وإبرام صفقات الرعاية لها، مع تخصيص 15% من قيمتها لاتحاد الكرة.