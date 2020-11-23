بعد 30 عاما من الترفيه.. أندرتيكر يعلن اعتزاله المصارعة

أعلن المصارع الشهير "أندرتيكر" أو The Undertaker، اعتزاله عالم مصارعة المحترفين بشكل نهائي لينهي رحلة 30 عاما من احتراف الرياضة الترفيهية كونه واحدا من أبرز وأشهر المصارعين عبر التاريخ.

مارك ويليام كالاواي الشهير بـ"أندرتيكر" أو الحانوتي لدى الجماهير العربية، أعلن اعتزاله خلال حدث "سلسلة الناجين" أو The Survivor Series، والذي يقام خلال شهر نوفمبر من كل عام.

وصرح أندرتيكر خلال الحدث قائلا: "لقد حان وقت اعتزالي، ليرقد أندرتيكر في سلام".

فيما وجه دواين جونسون "روك" رسالة وداعية له قائلا: "كنت فخورا بمشاركة الحلبة معك".

وظهر أندرتيكر لأول مرة في سلسلة الناجين في 22 نوفمبر 1990، وتقاعد بعد 30 عاما من ظهوره الأول، بعدما أصبح صاحب أطول فترة تواجد داخل حلبات المصارعة في تاريخ شركة WWE.

أندرتيكر واحد من أشهر المصارعين عبر تاريخ مصارعة المحترفين صحبة "ذا روك" وكين وريك فلير وتريبل إتش وستيف أوستن وشون مايكلز وغيرهم من الأساطير.

وقرر أندرتيكر اعتزال المصارعة في عمر الـ55، بعدما فاز ببطولة العالم 7 مرات ما بين WWE وWWF.

كما يمتلك مارك ويليام، 21 انتصارا متتاليا في أكبر حدث في مصارعة المحترفين "راسلمينيا"، قبل أن تنتهي السلسلة أمام بروك ليسنر في 2014.