مواعيد مباريات الإثنين 23 نوفمبر 2020.. اتحاد جدة يواجه الفيصلي والهلال ضد النصر

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 10:14

كتب : FilGoal

حجازي يحتفل مع اتحاد جدة بالفوز على الأهلي

يواجه فريق اتحاد جدة الذي يلعب له المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، مضيفه الفيصلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوريالسعودي، في الرابعة و45 دقيقة، ويذاع على قناة السعودية الرياضية 3.

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وفي نفس الجولة تقام قمة الأسبوع الخامس من الدوري السعودي، إذ يواجه الهلال ضيفه النصر في السابعة والربع مساء على قناةالسعودية الرياضية 1.

ويستضيف بيرنلي نظيره كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ9 من الدوري الإنجليزي الممتاز في السابعة والنصف، ويذاع اللقاء علىقناة بي إن سبورتس 2.

وفي العاشرة مساء، يحل ساوثامبتون ضيفا على ولفرهامبتون ضمن منافسات نفس الجولة من المسابقة، ويذاع على قناة بي إن سبورتس2.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات يوم الإثنين من هنا.

اتحاد جدة الهلال النصر مواعيد المباريات
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