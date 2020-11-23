مواعيد مباريات الإثنين 23 نوفمبر 2020.. اتحاد جدة يواجه الفيصلي والهلال ضد النصر

يواجه فريق اتحاد جدة الذي يلعب له المدافع الدولي المصري أحمد حجازي، مضيفه الفيصلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوريالسعودي، في الرابعة و45 دقيقة، ويذاع على قناة السعودية الرياضية 3.

وفي نفس الجولة تقام قمة الأسبوع الخامس من الدوري السعودي، إذ يواجه الهلال ضيفه النصر في السابعة والربع مساء على قناةالسعودية الرياضية 1.

ويستضيف بيرنلي نظيره كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الـ9 من الدوري الإنجليزي الممتاز في السابعة والنصف، ويذاع اللقاء علىقناة بي إن سبورتس 2.

وفي العاشرة مساء، يحل ساوثامبتون ضيفا على ولفرهامبتون ضمن منافسات نفس الجولة من المسابقة، ويذاع على قناة بي إن سبورتس2.

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