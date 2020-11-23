رئيس اللجنة العلمية بوزارة الصحة: مسحة صلاح سلبية.. والأهلي عزل لاعبيه المصابين

الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 00:13

كتب : FilGoal

تكريم محمد صلاح من اتحاد الكرة

قال حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في وزارة الصحة، إن مسحة محمد صلاح نجم ليفربول اليوم كانت سلبية.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وليد سليمان

النادي : الأهلي

ليفربول
الأهلي

وقال حسني عبر قناة النهار: "محمد صلاح مسحته اليوم للكشف عن كورونا سلبية، لم يغير البروتوكول المصري الذي بدأ العلاج به".

وشدد "لا يمكن تحديد من أين أتت له الإصابة، لإن فترة الحضانة للفيروس 14 يوما".

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وأردف "الأعراض قد تظهر على المصاب من بين يوم و14 يوما من الإصابة".

وعن وجود 4 حالات في صفوف الأهلي قال حسني: "كل من أصيب من لاعبي الأهلي تم عزلهم عن بقية الفريق، نتمنى لكل لاعبي مصر السلامة وأن تتحول الحالات للكل من إيجابية إلى سلبية. لو حدثت مخالطة وارد طبعا أن يصاب لاعبين أكثر لو لم يكن هناك التزام بالإجراءات الاحترازية".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق مساء الخميس سفر صلاح ومحمد النني لاعب أرسنال على متن طائرة مجهزة إلى إنجلترا من أجل استكمال عملية التعافي من الإصابة بالفيروس هناك ومن ثم العودة للتدريبات، وهو ما حدث للأول.

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