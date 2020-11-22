بثنائيته في نابولي.. إبراهيموفيتش لا يتوقف عن التسجيل ويقود ميلان لصدارة الدولي الإيطالي

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 23:49

كتب : FilGoal

زلاتان إبراهيموفيتش - ميلان

واصل زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان أهدافه في الدوري الإيطالي وسجل ثنائية في شباك نابولي ليقود فريقه إلى الانفراد بصدارة الدوري الإيطالي.

وتغلب ميلان على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة التاسعة.

وارتفع رصيد ميلان إلى 20 نقطة في الصدارة منفردا بفارق نقطتين عن ساسولو أقرب منافسيه، أما نابولي فتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز السادس.

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وتقدم زلاتان إبراهيموفيتش بالهدف الأول في الدقيقة 20 برأسية رائعة قبل أن يتقدم مجددا لميلان بهدف ثاني في الدقيقة 54.

وقلص دريس ميرتينز النتيجة في الدقيقة 63 بهدف نابولي الوحيد قبل أن يتم طرد باكاياكو لاعب فريقه بعدها بدقيقتين للحصول على البطاقة الثانية.

وخرج إبراهيموفيتش في الدقيقة 79 بسبب الإصابة، لكن نجح ينس هاوجي في حسم اللقاء بالدقيقة 95.

ورفع إبراهيموفيتش رصيده إلى 10 أهداف في ثماني مباريات بالدوري الإيطالي وبفارق هدفين عن كريستيانو رونالدو.

ميلان الدوري الإيطالي إبراهيموفيتش
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