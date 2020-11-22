مصدر في الأهلي لـ في الجول: الوضع مطمئن.. لا داعي للتفكير في طلب تأجيل النهائي

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 22:01

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - أبو قير للأسمدة

وصف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي الوضع داخل النادي بـ"المطمئن" رغم إصابات فيروس كورونا المُعلنة في الفترة الأخيرة.

وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه: "الوضع مطمئن في الأهلي ولا داعي للقلق أو الذعر أو الذهاب في اتجاه التفكير نحو طلب تأجيل النهائي".

وأضاف في تصريحاته عبر FilGoal.com "حالات كهربا وصالح جمعة ووليد سليمان مطمئنة ومستقرة وبلا أي مضاعفات خطيرة أو أعراض واضحة".

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وأكمل حديثه قائلا: "الأهلي شكل غرفة لمتابعة هذا الملف بالاشتراك بين إدارات مختلفة داخل النادي وبالتعاون مع خبراء ومتخصصين على أعلى مستوى في هذا المجال".

وشدد "الوضع تحت السيطرة تماما والفريق الأول في معسكر مغلق أي أنه معزول".

وأعلن وليد سليمان نجم الأهلي في وقت سابق إصابته بفيروس كورونا.

ويعد وليد سليمان هو اللاعب الخامس في الأهلي الذي يعلن إصابته بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية، بعد محمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الموقعة المنتظرة يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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