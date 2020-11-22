إصابة وليد سليمان بفيروس كورونا

أعلن وليد سليمان نجم الأهلي إصابته هو ونجله سليم بفيروس كورونا.

ونشر وليد سليمان على صفحته الرسمية على (فيسبوك) وكذلك على حسابه الرسمي على (انستجرام) منشورا قصيرا أعلن من خلاله إصابته بفيروس كورونا.

وكتب وليد: "الحمد الله من قبل ومن بعد، أنا وسليم إيجابي كورونا، دعواتكم".

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وكشف الأهلي في وقت سابق عبر موقعه الرسمي خضوع وليد سليمان لمسحة طبية جديدة اليوم الأحد.

وليد سليمان شارك في انتصار الأهلي على أبو قير للأسمدة في ربع نهائي كأس مصر، وقاد الفريق لنصف النهائي بتسجيله هدفين.

ويعد وليد سليمان هو اللاعب الخامس في الأهلي الذي يعلن إصابته بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية، بعد محمود عبد المنعم "كهربا" وصالح جمعة ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الموقعة المنتظرة يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.