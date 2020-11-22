الإسماعيلي يتفق على خوض خامس ودياته أمام البنك الأهلي

يلتقي الإسماعيلي وديا أمام فريق البنك الأهلي، الأحد المقبل على ملعب الإسماعيلية الرياضي.

وتأتي المباراة ضمن فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد التي يخوضها الفريق في الوقت الحالي على ملعبه.

وخاض الإسماعيلي ثلاث مباريات ودية في فترة الإعداد الجارية حتى الآن، ومن المقرر أن يواجه طلائع الجيش يوم الثلاثاء.

وواجه الدراويش أندية أبو شحاتة والسكة الحديد وأخيرا فريق سيراميكا.

وضم الدراويش في فترة القيد الحالية كل من باتريك فييرا وأحمد مصطفى وأري بابل ورضوان شريفي بجانب الإعلان عن ضم إبراهيم عبد القوي ثم فسخ التعاقد معه.