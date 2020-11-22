أرسنال يهرب من ورطة بيبي ويخطف نقطة من ليدز

تعاطف القائم الأيمن مع أرسنال 3 مرات ليحرم ليدز يونايتد من انتصار محقق في الدوري الإنجليزي.

ليدز تعادل مع أرسنال سلبيا في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرسنال وجد نفسه في ورطة بعدما تعرض جناحه نيكولاس بيبي للطرد في الدقيقة 52 بعد العودة لتقنية الفيديو.

أصحاب الأرض كانوا أفضل طوال أحداث المباراة وسددوا 25 تسديدة من بينهم 4 على المرمى و3 في القائم.

خطورة أرسنال الوحيدة طوال أحداث المباراة جاءت في الدقائق الأخيرة من اللقاء، وتحديدا في مرتين، مرة أولى عن طريق تسديدة أوباميانج، ومرة ثانية عن طريق الشاب بوكايو ساكا.

ساكا الذي شارك في الدقيقة 57 كاد أن يخطف الانتصار لـ أرسنال من انفراد في الدقائق الأخيرة ولكن حارس ليدز تألق وأنقذ مرماه.

كما تألق الألماني بيرند لينو في أكثر من مناسبة أمام فرص ليدز.

ويعد تعادل أرسنال أمام ليدز هو التعادل الأول له في الدوري هذا الموسم. انتصر 4 مرات وخسر 4.

ووصل أرسنال للنقطة 13 في المركز الـ 11، بينما وصل ليدز للنقطة 11 في المركز الـ 14.

وغاب محمد النني عن قائمة أرسنال بسبب إصابته بفيروس كورونا.