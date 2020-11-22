التشكيل - فابينو وميلنر أساسيان في دفاع ليفربول.. وفاردي وماديسون يقودان هجوم ليستر

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 20:34

كتب : FilGoal

جيمي فاردي - فيرمينو - فان دايك - ليفربول - ليستر

يبدأ ثنائي الوسط جيمس ميلنر وفابينو في خط دفاع ليفربول أمام ليستر سيتي الذي يهاجم بجامي فاردي وجيمس ماديسون.

ويستضيف ليفربول فريق ليستر سيتي ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

ويغيب عن ليفربول كل من أليكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وأوكسالد تشامبرلين وجو جوميز وجوردان هينردسون بسبب الإصابة بالإضافة إلى محمد صلاح بسبب فيروس كورونا.

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وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: فابينو - جيمس ميلنر - جويل ماتيب - أندرو روبرتسون

الوسط: جيورجينو فينالدوم - نابي كيتا - كورتيس جونز

الهجوم: روبرتو فيرمينو - ساديو ماني - ديوجو يوتا

أما تشكيل ليستر سيتي:

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: ويسلي فافانا - جوني إيفانز - كريستيان فوتش

الوسط: جيمس جاستن - يوري تيليمانس - مارك ألبريتون - نامباليس ميندي

الهجوم: جيمس ماديسون - هارفي بارنيس - جامي فاردي.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 18 نقطة بينما ليفربول في المركز الرابع برصيد 17 نقطة، خلف توتنام المتصدر بـ 20 نقطة.

ليفربول ليستر الدوري الإنجليزي
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