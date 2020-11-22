مايورال: مخيتاريان وبيدرو ساعداني على التأقلم في روما

افتتح بورخا مايورال مهاجم روما أول أهدافه مع الفريق في الدوري الإيطالي منذ انضمامه هذا الموسم على سبيل الإعارة من ريال مدريد.

بورخا مايورال النادي : روما روما

ونجح روما في التغلب على بارما بثلاثة أهداف دون رد، وسجل مايورال الهدف الأول قبل أن يضيف هنريك مخيتاريان الهدفين الثاني والثالث.

ويرى مايورال أن الثنائي مخيتاريان وبيدرو دور كبير في تأقلمه مع روما منذ انضمامه.

وقال مايورال للموقع الرسمي لنادي روما: "كنت هنا منذ شهر فقط، لكنني أشعر بالاستقرار بشكل كبير".

وتابع "أشعر بثقة المدرب والرضا مع زملائي في الفريق، لقد رحبوا بي جيدا والجميع يساعدني".

وينضم مايورال إلى روما على سبيل الإعارة لمدة موسم من ريال مدريد مع أحقية الشراء.

وأتم مايورال تصريحاته "بيدرو ساعدني كثيرا، لديه خبرة كبيرة وأيضا تحدثت مع مخيتاريان كانا متعاونين للغاية معي وساعداني على الاستقرار".

ورفع روما رصيده إلى 17 نقطة بعد الفوز على بارما وبفارق نقطة عن ساسولو المتصدر.