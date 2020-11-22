ساسولو يتصدر الدوري الإيطالي.. روما يواصل صحوته وريمونتادا إنتر أمام تورينو

تصدر ساسولو الدوري الإيطالي مؤقتا بالفوز على فيرونا بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة الثامنة من المسابقة.

وسجل هدفا ساسولو كل من جيريمي بوجا في الدقيقة 42 ودومينيك بيراردي في الدقيقة 76.

ورفع ساسولو رصيده إلى 18 نقطة وحافظ على سجله بدون هزيمة حتى الآن، وذلك قبل مواجهة ميلان ونابولي في ختام الجولة.

أما روما فواصل صحوته وحقق الانتصار الثالث على التوالي بالفوز على بارما بثلاثة أهداف دون رد.

وسجل روما أهدافه في الشوط الأول عن طريق بورخا مايورال في الدقيقة 28 وهنريك مخيتاريان في الدقيقتين 32 و40.

ورفع روما رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن ميلان الذي يلاقي نابولي مساء اليوم الأحد.

أما إنتر ففي مباراة مثيرة نجح في تحويل تأخره بهدفين إلى الفوز بنتيجة 4-2 أخر نصف ساعة أمام تورينو.

وسجل تورينو هدفين في الدقيقتين 47 من الشوط الأول عن طريق زازا ثم أنسالدي من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

وبدأت ريمونتادا إنتر عن طريق أليكسيس سانشيز في الدقيقة 64 قبل أن يعادل روميلو لوكاكو النتيجة في الدقيقة 67 ويضيف هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 84، ونجح لاوتارو مارتينيز في قتل المباراة بهدف رابع في الدقيقة 90.

واستعاد إنتر نغمة الانتصارات بعد تعادلين متاليين، ورفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس.