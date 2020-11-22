تقرير مغربي: الوداد يحاول إقناع مهاجمه بالانضمام لـ المصري

كشفت صحيفة المنتخب المغربية تفاوض نادي الوداد الرياضي المغربي مع مهاجمه فرانسيس كازادي كاسينجو من أجل قبول عرض النادي المصري.

وكانت تقارير مغربية قد زعمت في وقت سابق تقدم نادي المصري بعرض قيمته 260 ألف دولار لنادي الوداد من أجل ضم كازادي.

وأوضحت صحيفة المنتخب أن إدارة الوداد تدرس العرض "بعد أن أصبح اللاعب خارج حسابات المدرب التونسي فوزي البنزرتي".

الوداد في تفاوض الآن مع مهاجمه الكونغولي من أجل قبول عرض المصري، وفقا لمصادر صحيفة المنتخب المغربية.

كازادي (28 عاما) يلعب في الوداد منذ مطلع العام الجاري بعد أن انضم إليه قادما من شباب المحمدية.

كما لعب كازادي سابقا في صفوف فيتا كلوب وموتيما بيمبي بالدوري الكونغولي.

وسجل كازادي 10 أهداف في 24 مباراة خاضها مع الوداد الموسم الماضي، وشارك ذهابا وإيابا أمام الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك كازادي مباراتين دوليتين مع منتخب الكونغو الديمقراطية، وكان حاضرا في قائمة بلاده بالتوقف الدولي لشهر أكتوبر الماضي.