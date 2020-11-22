الجمعية العمومية لمناقشة لائحة اتحاد الكرة الأحد المقبل

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 17:57

كتب : أحمد الخولي

عمرو الجنايني - اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة أنه دعا أعضاء جمعيته العمومية الـ 96 للانعقاد غير العادي صباح الأحد المقبل.

وتناقش الجمعية العمومية غير العادية بنود لائحة الاتحاد الجديد التي وضعتها اللجنة الخماسية، وفق التكليف الذي حصلت عليه من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)).

ومن المنتظر أن تعقد الجمعية في فندق الماسة في مدينة نصر، ويبدأ التسجيل منذ التاسعة صباحا.

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وتدير اللجنة الخماسية بقيادة عمرو الجنايني اتحاد الكرة منذ أغسطس قبل الماضي، وتم المد لها لتنتهي مدتها بنهاية الشهر الجاري.

وكان من أهم بنود قرار تعيين اللجنة من قبل فيفا آنذاك، بعد استقالة مجلس هاني أبو ريدة، إقرار لائحة جديدة للاتحاد.

اتحاد الكرة
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