كرة سلة - الإعلان عن مواعيد استكمال مباريات دوري المرتبط والكأس والسوبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة موعد استكمال مباريات دوري المرتبط للرجال والسيدات وكأس مصر وكأس السوبر.

وكان النشاط قد توقف منذ نهاية أكتوبر بسبب ارتباطات منتخب الرجال والناشئين والناشئات.

ويستأنف النشاط يوم 14 ديسمبر بربع نهائي منافسات دوري المرتبط للسيدات.

وجاء جدول المباريات كالآتي:

دوري المرتبط:

ربع نهائي دوري مرتبط السيدات (14 و17 ديسمبر)

نصف نهائي دوري مرتبط السيدات (20 و23 ديسمبر)

نهائي دوري مرتبط السيدات (26 و28 ديسمبر) و (29 حال إقامة مباراة فاصلة)

ربع نهائي دوري مرتبط الرجال (16 و19 ديسمبر)

مواجهة الأهلي × الزمالك ربع نهائي مرتبط الرجال (17 و19 ديسمبر)

نصف نهائي دوري مرتبط الرجال (23 و25 ديسمبر)

نهائي دوري مرتبط الرجال (27 و29 ديسمبر) و (30 ديسمبر حال اللجوء لمباراة فاصلة)

كأس مصر:

دور الـ 32 رجال (السبت 2 يناير)

دور الـ 16 رجال (الثلاثاء 5 يناير)

دور الـ 16 سيدات (السبت 2 يناير)

دور الـ 8 سيدات (الثلاثاء 5 يناير)

كأس السوبر المصري: (الجمعة 8 يناير)

نهائي الرجال بين الاتحاد × الأهلي

نهائي السيدات بين الأهلي × هيليوبوليس