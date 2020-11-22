رئيس إنتر يلمح لرحيل إريكسن في يناير

أوضح بيبي موراتا رئيس نادي إنتر أن مصير كريستيان إريكسن لاعب الفريق سيتحدد في يناير المقبل، وألمح أن النجم الدنماركي يقضي أسابيعه الأخيرة في صفوف النيراتزوري.

وقال موراتا عن موقف إريكسن: "إذا أراد أحد اللاعبين مغادرة النادي، فإننا لن نحاول الاحتفاظ به".

وأضاف في تصريحات لشبكة DAZN: "إريكسن يتصرف كمحترف ولكن في يناير سنقرر مصيره".

وشدد "لا توجد مفاوضات متقدمة مع أي فريق بشأنه في الوقت الحالي، سنرى في الأسابيع المقبلة".

الدنماركي صاحب الـ 28 عاما انضم لـ إنتر قادما من توتنام في يناير من العام الحالي بمبلغ 27 مليون يورو.

وشارك إريكسن في 301 دقيقة في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا هذا الموسم ولم يسجل أو يصنع.

وكان إريكسن قد تحدث عن فترته مع إنتر وقال: "ليس هذا ما حلمت به".

وتابع "حاليا، سأركز على الطريقة التي ألعب بها، بعد ذلك سنرى إذا ما كان سيحدث أي شيء حينما تفتح نافذة الانتقالات أم لا".

الدولي الدنماركي ظهر في 33 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع 3 آخرين.