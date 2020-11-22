دي ليخت: أحب أسلوب لعب بيرلو

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 16:22

كتب : FilGoal

ماتيس دي ليخت - يوفنتوس

أوضح ماتيس دي ليخت مدافع يوفنتوس أنه يعشق أسلوب اللعب الذي يطبقه أندريا بيرلو مدرب الفريق الجديد هذا الموسم.

وعاد دي ليخت للمشاركة مع يوفنتوس بعد غياب دام شهرين بسبب الإصابة في الكتف، وذلك في الفوز على كالياري 2-0 بالدوري الإيطالي.

وقال دي ليخت في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بيرلو يعتمد على خطط لعب حديثة للغاية، يريد منا الضغط على الخصم من الأمام".

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وأضاف المدافع الهولندي "أحب أسلوب كرة القدم الذي يلعب به بيرلو".

بيرلو تولى قيادة يوفنتوس فنيا في أغسطس الماضي خلفا لماوريسيو ساري.

وتابع دي ليخت "أنا سعيد بالعودة من الإصابة خاصة أننا لعبنا بشكل جيد أمام كالياري كفريق. نحن سعداء أيضًا بالحفاظ على نظافة شباكنا".

وحقق يوفنتوس الفوز على كالياري في الجولة الثامنة من المسابقة بفضل ثنائية كريستيانو رونالدو.

وأتم مدافع أياكس السابق "أنا في حالة بدنية جيدة الآن، عملت بجد خلال الشهرين الماضيين للوصول إلى هذه الحالة".

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني من 8 مباريات، بفارق نقطة عن ميلان المتصدر صاحب المباراة الأقل.

يوفنتوس ماتياس دي ليخت أندريا بيرلو
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