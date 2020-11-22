كوادرادو: نحن في مرحلة التأقلم مع أسلوب لعب بيرلو

أوضح خوان كوادرادو جناح يوفنتوس أن فريقه ما زال في مرحلة التأقلم مع أسلوب لعب مدربهم الجديد أندريا بيرلو.

يوفنتوس انتصر على كالياري بهدفين دون مقابل، ليرفع رصيده في الدوري الإيطالي إلى 16 نقطة في المركز الثاني من 8 مباريات، بفارق نقطة عن ميلان المتصدر صاحب المباراة الأقل.

وقال كوادرادو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "ما زلنا نتعرف على بعضنا البعض كفريق حيث يوجد الكثير من اللاعبين الجدد، لكننا نتأقلم مع أسلوب لعب بيرلو".

وأضاف الكولومبي "يجب أن نحاول أن نلعب كل مباراة كما لو كانت مباراة نهائية لأن النتائج في النهاية هي التي تهم حقا".

وواصل "أنا سعيد لأننا لعبنا بشكل جيد أمام كالياري، يمكنك أن ترى مدى تصميمنا ورغبتنا في الفوز".

وأردف "ضغطنا من الأمام وهذا يجعل استعادة الكرة أسهل. لقد استمتعنا بمباراة كالياري وكان بإمكاننا أن نحرز المزيد من الأهداف ولكن الفوز هو الشيء الأهم".

وتابع "أنا فخور بارتداء شارة قيادة يوفنتوس أمام كالياري، أنا هنا منذ سنوات وأحاول دائمًا أن أبذل قصارى جهدي".

وأتم جناح تشيلسي السابق "لدينا الكثير من القادة في يوفنتوس، بالشارة أو بدونها".