بيرلو: رونالدو مثال للجميع.. البطل الحقيقي يمكنه الوصول لما وصل إليه

أسهب أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس في الإشادة بنجمه كريستيانو رونالدو بعدما قاده للفوز على كالياري في الدوري الإيطالي.

وحقق يوفنتوس الفوز على كالياري في الجولة الثامنة من المسابقة بفضل ثنائية كريستيانو رونالدو.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "رونالدو يعمل بجد سواء في التدريبات أو في المباريات".

وأضاف "فقط البطل الحقيقي هو من يمكنه الوصول لما وصل إليه ويحققه رونالدو من نتائج".

وواصل نجم إيطاليا السابق الإشادة بنجمه البرتغالي "إنه مثال للجميع ويفعل ذلك في كل مباراة".

رونالدو رفع رصيده من الأهداف هذا الموسم في الدوري الإيطالي إلى 8 أهداف في 5 مباريات.

رونالدو سجل في كل المباريات الخمسة التي خاضها في المسابقة المحلية ها الموسم، بالإضافة إلى صناعته هدف في مشاركته الأوروبية الوحيدة أمام فرينشفاروش.

وعن المباراة أوضح بيرلو "كان من المهم بالنسبة لنا الظهور بشكل جيد في مباراة كالياري، كان هذا ما نحتاجه لتعزيز ثقتنا وإيماننا بأنفسنا".

وأتم "نمتلك الكثير من الإمكانيات، وعلينا تحريك الكرة بسرعة إذا أردنا السيطرة على أي مباراة. فعلنا ذلك بشكل جيد واستمتع اللاعبون بمواجهة كالياري".

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني من 8 مباريات، بفارق نقطة عن ميلان المتصدر صاحب المباراة الأقل.