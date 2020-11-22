الجنايني يكشف موقفه من الترشح لرئاسة الزمالك.. وموعد السوبر الإفريقي

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة موقفه من الترشح يوما ما على مقعد الرئاسة في مجلس إدارة الزمالك.

وقال الجنايني: "الترشح لانتخابات الزمالك؟ سأخرج من اتحاد الكرة لدي عملي وأولادي وأحفادي وسأكون مشجعا لـ الزمالك والمنتخب، وشكرا".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة صدى البلد "دخول الانتخابات من أجل تقديم الخدمات، أمر لا يقنعني من الأساس".

وأوضح "من يريد أن يخدم، فليخدم من أي مكان".

وتطرق الجنايني للحديث عن كواليس استضافة مصر للسوبر الإفريقي، مشيرا إلى "لا أعرف سبب سحب التنظيم من قطر، ولكن تلقينا اتصالات من كاف بين مواجهتي المنتخب أمام توجو والاتحاد الإفريقي استفسر عن موقفنا في حالة طُلب منا استضافة البطولة".

وأكمل حديثه قائلا: "وقتها وافقنا على ذلك، وبعدها تلقينا الخطاب الرسمي من كاف".

واستمر "السوبر الإفريقي سيقام قبل موعد الـ 19 من شهر ديسمبر المقبل، وبنسبة كبيرة سيكون على استاد القاهرة".

وعلى الجانب الآخر، شدد الجنايني على أن قرعة الدوري المصري للموسم الجديد التي ستقام يوم الإثنين المقبل لن تكون موجهة.

وتابع "قرعة الدوري لن تكون موجهة حتى إذا أسفرت عن مواجهة القمة في الجولة الأولى".