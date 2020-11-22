رونالدو يواصل انطلاقته النارية ويقود يوفنتوس لتخطي كالياري

فاز يوفنتوس على ضيفه كالياري بهدفين دون رد في ملعب أليانز، بالجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

الأسطورة كريستيانو رونالدو سجّل هدفي المباراة لـ يوفنتوس.

ليرفع يوفنتوس رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني من 8 مباريات، بفارق نقطة عن ميلان المتصدر صاحب المباراة الأقل.

فيما تجمّد رصيد كالياري عند 10 نقاط في المركز 11.

رونالدو تقدّم في الدقيقة 38 بعد تمريرة ألفارو موراتا.

قبل أن يؤمّن البرتغالي النتيجة بنفسه بهدف جميل في الدقيقة 42.

ليرفع رونالدو رصيده من الأهداف هذا الموسم في الدوري الإيطالي إلى 8 أهداف في 5 مباريات.

رونالدو سجل في كل المباريات الخمسة التي خاضها في المسابقة المحلية ها الموسم، بالإضافة إلى صناعته هدف في مشاركته الأوروبية الوحيدة أمام فرينشفاروش.