ركلة برونو تكسر لعنة مسرح الأحلام وتنصر يونايتد على وست بروميتش

الأحد، 22 نوفمبر 2020 - 00:04

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - وست بروميتش

قاد البرتغالي برونو فيرنانديز فريقه مانشستر يونايتد للانتصار على وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي.

يونايتد انتصر بصعوبة بهدف مقابل لا شيء في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

فوز يونايتد على ملعبه هو الأمر الذي يحدث لأول مرة هذا الموسم، بعدما خسر أمام كريستال بالاس وتوتنام وأرسنال وتعادل أمام تشيلسي.

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لكن أخيرا نجح يونايتد في كسر عقدة مسرح الأحلام ليحقق انتصاره الأول على ملعبه في الدوري هذا الموسم بفضل برونو.

وسجل برونو هدف يونايتد الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 54 بعد دقيقة مثيرة في اللقاء.

في البداية احتسب الحكم ركلة جزاء لـ وست بروميتش على برونو في الدقيقة 53 قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويقرر إلغاء قراره.

بعدها مباشرة احتسب ركلة جزاء لصالح يونايتد بعدما تصدى مدافع وست بروميتش لعرضية خوان ماتا بيده.

وتولى برونو مسؤولية تسديدة الركلة قبل أن يتعملق أمامه سام جونستون حارس وست بروميتش ويتصدى للركلة، ولكن الحكم قرر إعادتها من جديد بسبب تقدم الحارس.

وفي المرة الثانية نجح برونو في تحويل ركلة الجزاء بنجاح.

وتصدى الإسباني دي خيا لفرصة محققة لـ وست بروميتش عن طريق أنطونيو تاونسيند قبل لحظات من هدف برونو.

ورفضت العارضة تسديدة صاروخية من البديل كالوم روبينسون ليحافظ دي خيا على نظافة شباكه وينتصر يونايتد.

ووصل يونايتد للنقطة 13 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد وست بروميتش عند 3 نقاط فقط ليستمر في المركز 18 بلا أي فوز في الدوري حتى الآن.

في إنجلترا يونايتد
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