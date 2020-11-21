باتشيكو: نسعى لإسعاد جماهير الزمالك.. أثق في شخصية اللاعبين

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 23:51

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - نادي مصر - ربع نهائي كأس مصر

تحدث البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك عقب انتصار فريقه على نادي مصر، مشيرا إلى "نسعى لإسعاد جماهير الزمالك".

وقال باتشيكو: "لاعبو الزمالك قدموا مباراة جيدة ونجحوا في فرض سيطرتهم على المباراة".

وأضاف في تصريحاته للموقع الرسمي لـ الزمالك "أشكر اللاعبين على الأداء والفوز أمام نادي مصر".

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وتابع "نسعى لإسعاد جماهير الزمالك وأثق في اللاعبين وفي شخصيتهم القوية التي ظهرت اليوم".

الزمالك حقق انتصارا مثيرا أمام نادي مصر بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس مصر.

ويستعد الزمالك للمواجهة المنتظرة أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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