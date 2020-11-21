نبيه: مباراة الزمالك إعداد لمباريات الدرجة الثانية.. زد سيكون شيئا كبيرا في الكرة المصرية

السبت، 21 نوفمبر 2020 - 23:27

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - الكوكب السعودي

أشاد أسامة نبيه المدير الفني لنادي مصر، بأداء لاعبي فريقه، الذين لعبوا آخر مباراة للفريق بهذا الاسم قبل أن يصبح نادي زد، في الخسارة من الزمالك 2-1 في ربع نهائي كأس مصر.

وقال نبيه عبر أون تايم سبورتس "الزمالك فريق بطل وكبير ولديه مباراة كبيرة يوم 27 نوفمبر. فارق الخبرات والطموح والدوافع كان واضحا لكنني أشكر لاعبي فريقي على الجهد المبذول المشرف".

وأضاف "فوز الزمالك كان صعبا. مباراة اليوم كانت إعداد لمباراة يوم الأربعاء أمام القناة في بداية دوري الدرجة الثانية".

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وأردف "مجلس الإدارة وفر لنا كل شيء، واسم زد سيكون شيئا كبيرا في الكرة المصرية".

وأكد "تركيز أي فريق يزيد في ظل مواجهة الزمالك أو الأهلي. اللاعبون كانوا منظمين داخل الملعب للحظات الأخيرة".

وأتم "الزمالك اسم كبير وفريق عظيم لكن في النهاية الأمور في الملعب مختلفة، يجب الفصل بين العمل والانتماء".

الزمالك نادي مصر نادي زد أسامة نبيه
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